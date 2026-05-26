Капремонт объектов ЖКХ пройдет в 33 округах Красноярского края

Капитальный ремонт объектов ЖКХ в течение 2026 года проведут в 33 муниципальных округах Красноярского края, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Более 800 миллионов рублей направлены на приобретение технологического оборудования, а также ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов ЖКХ с высокой степенью износа. Это ежегодное мероприятие, которое выполняется с целью бесперебойного снабжения теплом и водой жилых домов и социальных объектов», — сказал замглавы краевого минстроя Игорь Епифанов.
В городах края проведут ремонт и замену участков тепловых сетей, капитальный ремонт сетей водоснабжения. В деревнях обновят водопроводные башни, в селах проведут капитальный ремонт котельных либо дымовых труб. Новые станции очистки воды установят в поселке Березовый, селах Дзержинское, Комаровка. Капитальный ремонт станции обезжелезивания пройдет в селе Ермаковское. Для сел Шушенское и Суриково приобретут вакуумные машины, для поселка Надым — твердотопливные котлы. В микрорайоне Зеленая Роща города Красноярска пройдет капитальный ремонт проходных коллекторов с сетями водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения.
Помимо краевых программ, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонт объектов водоснабжения выполнят в селах Южно-Александровка и Новониколаевка, городе Уяре, поселках Солонцы и Подгорный. Кроме того, продолжаются начатые в 2025 году работы по замене водопровода в Норильске.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.