Капремонт объектов ЖКХ пройдет в 33 округах Красноярского края

Помимо краевых программ, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонт объектов водоснабжения выполнят в селах Южно-Александровка и Новониколаевка, городе Уяре, поселках Солонцы и Подгорный. Кроме того, продолжаются начатые в 2025 году работы по замене водопровода в Норильске.