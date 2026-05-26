В Волгограде вводят «конские» штрафы для операторов кикшеринга

Напомним, как ранее сообщалось, корректировки в документ планируется ввести по инициативе прокуратуры Волгоградской области. Поводом послужила ситуация, связанная с хаотичными парковками СИМ. Жители неоднократно сталкивались с брошенными на тротуарах, дорогах и газонах или прислоненными к дорожным знакам, деревьям и светофорам средствами индивидуальной мобильности. Это затрудняет использование общественным пространств пешеходами. При этом компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, игнорируют требования к обустройству стоянок для такой техники. В частности, для СИМ должны быть организованы специальные парковки с асфальтом и нанесенной разметкой.