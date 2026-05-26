В Светлогорске стартовали Х Российско-китайские молодежные летние игры

Торжественная церемония открытия Х Российско-китайских молодежных летних игр прошла в городе Светлогорске Калининградской области, сообщили в Минспорта РФ.
Первые игры состоялись в 2006 году в Тяньцзине по решению глав наших государств. В этом году в самый западный субъект России прилетели более 700 спортсменов, тренеров и специалистов. В программу вошли 12 видов спорта, включая китайское единоборство — ушу. Впервые в демонстрационном формате представлено самбо.
Для соревнований Россия подготовила современные площадки. Впервые за всю историю игр организованы трансляции. За годы проведения турнир стал стартовой площадкой для многих молодых спортсменов, которые впоследствии добились высоких результатов на международной арене.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.