Янтарную стратегию России продлят до 2035 года: Минпромторг и Ростех готовят новый план

Власти пересмотрят подходы к развитию янтарной отрасли: стратегию, рассчитанную до 2025 года, заменят новой — до 2035 года. Её проект представят в правительство в третьем квартале 2026 года.
Идею актуализировать документ обсуждали губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и замминистра промышленности и торговли Иван Куликов. Предыдущая стратегия, утверждённая по поручению президента в 2017-м, доказала эффективность прямых контрактов на поставку янтаря переработчикам. Однако, по словам главы региона, отрасль столкнулась с новыми вызовами, которые требуют корректировки курса.
Замминистра Куликов назвал приоритетом наращивание поставок янтаря-сырца российским производителям с одновременным расширением их мощностей и рынков сбыта. При этом он предупредил: рост переработки должен идти рука об руку с модернизацией производства и жёстким контролем, чтобы исключить спекуляции янтарём, купленным по льготным ценам.
В правительстве Калининградской области отчитались о результатах. За пять лет официальная занятость в отрасли выросла с 1 802 до 2 107 человек (большинство — на Калининградском янтарном комбинате, единственном в мире предприятии промышленной добычи), а суммарный объём производства продукции переработки в деньгах увеличился вдвое. Кроме того, с 2021 года работает механизм прямых контрактов между комбинатом и ассоциацией переработчиков.
Проект документа подготовит Минпромторг совместно с другими федеральными ведомствами, правительством Калининградской области и отраслевым сообществом. В обсуждении уже участвовали представители холдинга «РТ-Финанс» (входит в Ростех, управляет янтарным комбинатом), отраслевого кластера и центра «Мой бизнес».
В рамках поездки в регион Иван Куликов также посетил Калининградский янтарный комбинат, мастерские семейной мануфактуры Емельяновых и ювелирное предприятие «АмберТим».