Бадминтонисты Нижегородской области завоевали медали Кубка России

Голубева и Данилова стали бронзовыми призёрами в женском одиночном разряде. Победила Евгения Косецкая (Татарстан), второе место заняла Александра Чушкина (Москва). А Гурьянов и Прокофьев выиграли серебро в мужской парной категории. На высшую ступень пьедестала поднялся дуэт москвича Александра Зинченко с Артуром Печёнкиным из Подмосковья.