Бадминтонисты Нижегородской области завоевали медали Кубка России

Наши спортсмены удостоились наград в двух видах программы.

Источник: Нижегородская правда

На соревнованиях в Гатчине (Ленинградская область) отличились Мария Голубева, Кристина Данилова, Александр Гурьянов и Кирилл Прокофьев.

Голубева и Данилова стали бронзовыми призёрами в женском одиночном разряде. Победила Евгения Косецкая (Татарстан), второе место заняла Александра Чушкина (Москва). А Гурьянов и Прокофьев выиграли серебро в мужской парной категории. На высшую ступень пьедестала поднялся дуэт москвича Александра Зинченко с Артуром Печёнкиным из Подмосковья.

В женском парном турнире сильнейшими были Анастасия Акчурина (Москва) и Алина Давлетова (Башкортостан). Акчурина, до замужества Червякова, переехала в Москву из родного Нижнего Новгорода.

Кубок России 2026 года собрал 145 бадминтонистов.