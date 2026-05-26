Бадминтонисты Нижегородской области завоевали медали Кубка России

На соревнованиях в Гатчине (Ленинградская область) отличились Мария Голубева, Кристина Данилова, Александр Гурьянов и Кирилл Прокофьев.
Голубева и Данилова стали бронзовыми призёрами в женском одиночном разряде. Победила Евгения Косецкая (Татарстан), второе место заняла Александра Чушкина (Москва). А Гурьянов и Прокофьев выиграли серебро в мужской парной категории. На высшую ступень пьедестала поднялся дуэт москвича Александра Зинченко с Артуром Печёнкиным из Подмосковья.
В женском парном турнире сильнейшими были Анастасия Акчурина (Москва) и Алина Давлетова (Башкортостан). Акчурина, до замужества Червякова, переехала в Москву из родного Нижнего Новгорода.
Кубок России 2026 года собрал 145 бадминтонистов.