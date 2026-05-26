Профессор Суботялов рассказал, как правильно питаться перед ЕГЭ

Правильное питание играет важную роль в успешной подготовке к ЕГЭ. За несколько недель до экзамена стоит сбалансировать рацион, включив в него продукты, богатые аминокислотами, витаминами и микроэлементами, необходимыми для улучшения когнитивных функций. Это поможет поддерживать высокий уровень концентрации и памяти, подчеркнул в беседе с ТАСС доктор медицинских наук, профессор НГПУ Михаил Суботялов.
Особое внимание следует уделить омега-3 жирным кислотам, которые содержатся в льняном семени, морской капусте, оливковом масле, грецких орехах и тыквенных семечках. Эти продукты также являются источником белка, жиров, витамина Е и лецитина, которые улучшают работу мозга и активизируют память. Тёмный шоколад и какао, богатые флавоноидами, стимулируют участки мозга, ответственные за обучение и запоминание.
Ягоды, такие как черника, голубика, малина, чёрная смородина и клюква, содержат антоцианы, усиливающие кровоток в мозге и способствующие усвоению новой информации. Употребление двух чашек зелёного чая в день может повысить внимательность и концентрацию.
Важно избегать фастфуда, особенно чипсов и сладких газированных напитков, которые могут вызвать проблемы с пищеварением и нарушить концентрацию. Не рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов, такие как кондитерские изделия и сладости, так как они дают кратковременный прилив энергии, сменяющийся чувством голода и утомлением.
Перед экзаменом следует отказаться от чёрного чая, кофе и других кофеиносодержащих напитков, которые могут дать временный энергетический подъём, но затем привести к истощению нервной системы и снижению функциональных возможностей организма.
На сам экзамен можно взять с собой воду и лёгкий перекус, рекомендованный Рособрнадзором, например, бананы, питьевой йогурт или ягоды. Это поможет поддерживать силы и концентрацию на протяжении всего экзаменационного периода.