В Анапе завершают строительство пятизвездочного курорта

«Анапа традиционно является одним из лидеров по привлечению инвестиций в туротрасль. В рамках трехсторонних соглашений в муниципальном образовании на сегодняшний день реализуются 19 инвестиционных соглашений в санаторно-курортной отрасли на общую сумму инвестиций более 172 миллиардов рублей. Несколько проектов будут завершены уже в этом году. В мае-июне планируется открытие двух крупных отелей категорий четыре и пять звезд всесезонного курорта “Мираклеон”. Также планируется ввод в эксплуатацию с открытием в следующем году пятизвездочного отеля сети “Алеан”», — рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Василий Воробьев.