В Анапе завершают строительство пятизвездочного курорта

Реализация масштабного инвестиционного проекта по строительству пятизвездочного курорта Alean Family Olivia Premium Resort & Spa в Анапе вышла на финишный этап, сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Объект возводится в рамках соглашений, достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году, и в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Анапа традиционно является одним из лидеров по привлечению инвестиций в туротрасль. В рамках трехсторонних соглашений в муниципальном образовании на сегодняшний день реализуются 19 инвестиционных соглашений в санаторно-курортной отрасли на общую сумму инвестиций более 172 миллиардов рублей. Несколько проектов будут завершены уже в этом году. В мае-июне планируется открытие двух крупных отелей категорий четыре и пять звезд всесезонного курорта “Мираклеон”. Также планируется ввод в эксплуатацию с открытием в следующем году пятизвездочного отеля сети “Алеан”», — рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Василий Воробьев.
На курорте Alean Family Olivia Premium Resort & Spa будет доступно 615 номеров различной категории. Общая площадь объекта составит 72,2 тыс. кв. м. Проект находится на этапе чистовой отделки номерного фонда, начинается установка мебели и финальная комплектация. К ноябрю завершатся работы по дизайнерской отделке общественных зон и итоговому оснащению.
Для гостей курорта будут работать рестораны шведской линии и а-ля карт, бары и кондитерская. Для юных гостей предусмотрены детские клубы для разных возрастов, арт-студия, комната интерактивных игр, студия юного испытателя и кинотеатр. Для подростков — VR-арена, гейм-центр, кулинарная студия. Кроме того, будет работать круглогодичный крытый аквапарк с бассейнами, джакузи и сплэш-зоной, а также центр красоты и здоровья с термальным комплексом. Для деловых мероприятий предусмотрен оснащенный всем необходимым конференц-зал. Курорт будет оборудован парковкой на 290 мест.
Открытие нового современного отеля станет важным этапом в развитии туристического комплекса края. Реализация проекта позволит увеличить туристический поток в Анапу и создать дополнительно более 500 новых рабочих мест.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.