Предпринимателям Югры расскажут о способах выхода на белорусский рынок

Участие в вебинаре примет торговый представитель РФ в Республике Беларусь Юрий Золотарев.

Источник: Национальные проекты России

Вебинар «Час с торгпредом Республики Беларусь» организуют для предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в региональном фонде поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Мероприятие организуют в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Участие в мероприятии примет торговый представитель РФ в Республике Беларусь Юрий Золотарев, который вместе с экспертами Белорусской универсальной товарной биржи и Российского экспортного центра расскажет предпринимателям о практических шагах выхода на белорусский рынок, особенностях сертификации, логистики и доступных мерах поддержки экспорта.

В ходе прямого эфира участники разберут ключевые аспекты ведения бизнеса в Белоруссии, текущий бизнес-климат и наиболее перспективные ниши для сотрудничества, требования к сертификации продукции, логистические решения, возможности участия в государственных закупках, инструменты поддержки.

«На протяжении многих лет российские регионы и бизнес-структуры проводят плодотворный диалог с белорусскими коллегами. Этот процесс имеет устойчивый вектор развития в русле общих программ и согласованной промышленной политики. Югорские компании имеют значительный потенциал активизации партнерских отношений с белорусскими предприятиями по таким направлениям, как нефтесервисные услуги, машиностроение, производство продуктов питания, а также в области совершенствования креативной индустрии. Углубление такого взаимодействия является залогом для достижения конкретных результатов в сфере двусторонней промышленной кооперации», — отметил Юрий Золотарев.

Вебинар состоится 27 мая в 12:00. Для участия заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

