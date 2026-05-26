В Ростовской области открыто 27 площадок для проведения «Агродиктанта»

С 26 по 30 мая в Ростовской области проходит Всероссийская образовательная акция «Агродиктант».
Она направлена на популяризацию знаний об агропромышленном комплексе, сельском образе жизни и профориентацию граждан всех возрастов. Принять участие может каждый: достаточно зарегистрироваться на специализированном портале и выбрать формат — очный или онлайн. Тестирование длится 45 минут, включает 30 вопросов и адаптировано под четыре уровня сложности — от школьников до специалистов АПК.
«Акция проводится уже второй год подряд. Организаторами выступают партия “Единая Россия” в рамках проекта “Российское село” и Россельхозбанк при поддержке Минсельхоза России. Значение проекта выходит за рамки тестирования: мы формируем интерес к сельскому хозяйству как к высокотехнологичной отрасли, помогаем молодёжи выбирать профессии в АПК и укрепляем понимание, что агрокомплекс — флагман экономики и гарант продовольственной безопасности», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Алексей Васильев.
Тематика охватывает растениеводство, животноводство, агротуризм, а новинка 2026 года — блок «Экономика сельского хозяйства».
Всего в Ростовской области организовано около 400 очных площадок — в аграрных ВУЗах и колледжах, агрошколах, государственных и региональных органах власти, крупных предприятиях, а также в региональных отделениях партии «Единая Россия».
По итогам участники получают электронные сертификаты, лучшие — дипломы победителей.
«Агродиктант» привлекает внимание к сельскому хозяйству, позволяет участникам узнать больше об АПК нашей страны. Очень удобно, что есть возможность пройти тест в любом подходящем формате: как онлайн, так и офлайн, это дает возможность привлечь большое количество участников по всей стране", — прокомментировал депутат Государственной Думы от Ростовской области, заместитель председателя комитета ГД РФ по аграрным вопросам Николай Гончаров.