В Иванове отреставрируют музей промышленности и искусства

Здание является выдающимся образцом русского неоклассицизма начала XX века. Автором проекта выступил архитектор Павел Трубников. Фасад музея отличается строгой симметрией и тщательно продуманными пропорциями. Все лепные элементы фасада были выполнены в 1914 году Первой московской артелью скульптурно-лепных работ. До наших дней сохранились многочисленные детали, которые не только украшают здание, но и подчеркивают его символическое значение.