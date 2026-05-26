В Иванове отреставрируют музей промышленности и искусства

Реставрационные работы стартовали в Музее промышленности и искусства им. Д. Г. Бурылина, сообщили в правительстве Ивановской области. Ремонт проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Работы направлены на сохранение облика здания, построенного в 1914 году по инициативе фабриканта, мецената и коллекционера Дмитрия Бурылина. В музее отремонтируют кровлю и фасад.
Здание является выдающимся образцом русского неоклассицизма начала XX века. Автором проекта выступил архитектор Павел Трубников. Фасад музея отличается строгой симметрией и тщательно продуманными пропорциями. Все лепные элементы фасада были выполнены в 1914 году Первой московской артелью скульптурно-лепных работ. До наших дней сохранились многочисленные детали, которые не только украшают здание, но и подчеркивают его символическое значение.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.