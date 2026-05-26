На ремонт мемориального комплекса в Корнево выделяют 46 млн рублей

На ремонт мемориального комплекса на братской могиле в посёлке Корнево выделяют 46 млн рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
К поиску подрядчика готовится администрация Багратионовского муниципального округа. Полный объём финансового обеспечения — 46 937 632 рубля. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в феврале 1945 года (архитектор А. В. Марков, скульптор В. Ф. Боровской), был создан в 1980 году и является объектом культурного наследия местного значения.
Ранее ремонт комплекса власти рассчитывали начать в 2024 году.