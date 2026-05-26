Сосед вывел 8-летнего ребенка из квартиры во время пожара на севере Волгограда

Пожар случился днем 26 мая в многоэтажке на улице Штеменко, 68 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Сначала заполыхал балкон на восьмом этаже дома, после пламя перекинулось выше. Пожарные эвакуировали из горящего подъезда 15 человек. До этого сосед вывел на улицу 8-летнего мальчика, который был дома один, сообщили в региональном главке МЧС.