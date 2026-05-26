Поколение Z переключилось на фруктовый лагер в Великобритании

В Великобритании заметно меняется структура потребления пива — и ключевую роль в этом играют предпочтения поколения Z. По данным исследовательской компании NIQ, продажи фруктового лагера за последний год выросли на 21,3%, а в марте-апреле текущего года показатель увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общие продажи пива за последние 12 месяцев снизились на 3,9%.