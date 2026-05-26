Поколение Z переключилось на фруктовый лагер в Великобритании

В Великобритании заметно меняется структура потребления пива — и ключевую роль в этом играют предпочтения поколения Z. По данным исследовательской компании NIQ, продажи фруктового лагера за последний год выросли на 21,3%, а в марте-апреле текущего года показатель увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общие продажи пива за последние 12 месяцев снизились на 3,9%.
Согласно информации от Mintel, почти половина (45%) молодых любителей пива из поколения Z отдают предпочтение фруктовым вариантам напитка. Молодёжь всё чаще выбирает европейские вкусы вместо традиционных английских элей.
Тенденцию подтверждают и ритейлеры. В супермаркете Tesco ожидают роста продаж фруктового лагера на 25% в текущем году, а число поисковых запросов «фруктовый лагер» на сайте сети за последний месяц подскочило на 300%.
Менеджер по закупкам пива и сидра сети Waitrose Джурдан Габбини отмечает, что фруктовый лагер перестал быть сезонным летним трендом — теперь его регулярно покупают в течение всего года. По ее словам, такой продукт привлекает в пивные отделы новую аудиторию: молодые покупатели ценят более легкий и менее горький вкус напитка.
Глобальный рынок вкусового пива тоже демонстрирует уверенный рост. По оценкам аналитической компании Market Data Forecast, в 2025 году его объем достиг 304 млрд долларов, а к 2034 году может вырасти до 453 млрд долларов — с ежегодным приростом в 4,5%.
