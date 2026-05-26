Глава Нижнего Новгорода поблагодарил Сергея Лазарева за отзывчивость

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев порадовался за выпускников школы № 47, к которым сегодня на последний звонок пришел певец Сергей Лазарев. Мэр обратился к ребятам и артисту в своем канале в мессенджере МАХ.
«Последний звонок — это всегда незабываемая палитра эмоций от радости предвкушения начала нового этапа в жизни до слез теплой грусти и тоски по беззаботному детству. У ребят из нижегородской школы № 47 этот праздник получился по-настоящему запоминающимся», — написал Юрий Шалабаев.
Напомним, что выпускники данной школы в социальных сетях заранее пригласили артиста, который как раз приезжал в город с туром, на свой праздник и ждали его ответа. Искренность юных нижегородцев не оставила пользователей соцсетей равнодушными — их ролик быстро набрал популярность, а сам певец внезапно появился на школьной линейке.
«Сегодня Сергей исполнил желание школьников, посетив последний звонок почти сотни выпускников — двух 11-ти классов и трех 9-ти классов. Искренне рад за ребят, которые благодаря креативу и смелости осуществили свою мечту. Желаю им и всем нашим выпускникам упорства при достижении поставленных целей, которые с окончанием школы, уверен, будут все амбициознее! Сергею — отдельные слова благодарности за отзывчивость», — добавил глава Нижнего Новгорода.
Сам певец на своей стене в социальных сетях рассказал, что увидел видео от ребят пару недель назад, а пройти мимо просто не смог.
«Я не мог не отреагировать! Ребята ждали, верили, готовились и вели обратный отсчет каждый день! Если очень чего-то хотеть, верить, прикладывать усилия, то возможно ВСЁ. Пусть сегодняшний день будет тому доказательством. С последним звонком всех выпускников 2026», — написал Сергей Лазарев.
Ранее мы сообщали, что всего в этом году со школой прощаются более шести тысяч одиннадцатиклассников. У девятиклассников, а их в городе свыше 15 тысяч, тоже проходят выпускные линейки.