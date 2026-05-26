В Калининграде гражданин Литвы получил срок за покушение на сбыт 70 кг гашиша

За покушение на сбыт наркотического средства гашиш массой более 70 кг в Калининграде осужден гражданин Литовской Республики. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что в январе 2026 года 53-летний Ж. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пребывая за пределами РФ, договорились о приобретении гашиша с целью его перемещения на территорию Калининграда и дальнейшего сбыта.
Неустановленное лицо приобрело гашиш масcой 70 032,5 грамма, а другой участник преступной группы спрятал наркотик в кузове автомобиля «Опель» и переместил его на таможенный пост МАПП Мамоново-2 с территории Польши. После чего Ж. должен был встретиться с ним и забрать наркотик для дальнейшего хранения и сбыта.
Однако в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проводимого сотрудниками УФСБ и Калининградской областной таможни, спрятанный в автомобиле наркотик был обнаружен и изъят, а вместо него изготовлен муляж. При попытке забрать наркотики Ж. был задержан.
В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Действия подсудимого судом квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении четверых несовершеннолетних детей, помощь престарелым родителям.
Приговором Московского районного суда Ж. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.