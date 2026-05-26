На Кубани оснастят оборудованием профильные кабинеты более 500 школ

Власти Краснодарского края за счет реализации национального проекта «Молодёжь и дети» к началу нового учебного года в 2026 году оснастят современным оборудованием профильные кабинеты физики, изобразительного искусства и музыки в более чем 500 школах. Об этом журналистам сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«Больше 500 школ края получат современное оборудование для кабинетов физики, изобразительного искусства и музыки. В школы поступят музыкальные инструменты, комплекты муляжей и гипсовые модели для уроков рисования. Кроме того, лабораторное оборудование для проведения опытов. Поставки планируют завершить к началу учебного года», — заявил глава региона.
Также власти Краснодарского края реализуют региональный проект «Все лучшее детям», который тоже является частью нацпроекта. Кондратьев отметил, что по нему 544 школы всех муниципалитетов Кубани получат средства обучения для профильных кабинетов. Касаемо развития сферы образования губернатор подчеркнул, что в 2026 году на ее финансирование направят четверть всех расходов краевого бюджета.
«В этом году на поддержку отрасли направим почти 166 млрд рублей. Мы активно строим и модернизируем, а также оснащаем школы. Важно, чтобы у детей были все возможности для развития: от современных лабораторий и спортивных залов до уютных творческих мастерских», — сказал Кондратьев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.