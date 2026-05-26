Владислав Атмахов выступил против скрытого роста цен

Активисты Нижегородского регионального отделения ЛДПР организовали масштабные инспекционные рейды по крупным продуктовым магазинам области. Проверка показала, что классический, стандартизированный вес — к примеру, 1 литр молока, 1 килограмм сахара или гречневой крупы — в рознице почти перестал встречаться. Вместо этого нижегородцам все чаще предлагают пачки по 800−900 граммов или упаковки сливочного масла по 160−180 граммов вместо привычных 200 граммов. Владислав Атмахов заявил, что партийцы настроены не просто фиксировать подобные случаи, а публично разоблачать компании, которые прибегают к подобным махинациям ради сохранения сверхприбылей.