Владислав Атмахов выступил против скрытого роста цен

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области Владислав Атмахов резко раскритиковал торговые сети и производителей за использование скрытых механизмов повышения цен. Речь идет о шринкфляции, при которой стоимость товара в магазине остается прежней, но его объем, вес или количество в упаковке незаметно для покупателя уменьшаются.
Активисты Нижегородского регионального отделения ЛДПР организовали масштабные инспекционные рейды по крупным продуктовым магазинам области. Проверка показала, что классический, стандартизированный вес — к примеру, 1 литр молока, 1 килограмм сахара или гречневой крупы — в рознице почти перестал встречаться. Вместо этого нижегородцам все чаще предлагают пачки по 800−900 граммов или упаковки сливочного масла по 160−180 граммов вместо привычных 200 граммов. Владислав Атмахов заявил, что партийцы настроены не просто фиксировать подобные случаи, а публично разоблачать компании, которые прибегают к подобным махинациям ради сохранения сверхприбылей.
Поскольку проблема со снижением объема упаковок фиксируется по всей стране, председатель партии Леонид Слуцкий уже направил официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием провести тотальную проверку товаров и цен. В пресс-службе напомнили, что ранее представители ЛДПР уже вносили в Государственную думу законопроект «О честной цене», который должен был обязать ритейлеров указывать на ценниках стоимость за целый килограмм, литр или 100 граммов, однако тогда данная инициатива была отклонена.
Ранее сообщалось, что Владислав Атмахов помог сироте из Володарска получить квартиру.