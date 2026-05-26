Личный опыт. Как житель Нижнего Новгорода открыл пункты выдачи заказов

26 мая в России отмечали День предпринимателя. К этому дню в разных городах страны, в том числе в Нижнем Новгороде, появилась необычная наружная реклама: на медиафасадах рассказывают о предпринимателях Ozon, называя их настоящие и «юридические» имена. Например, для друзей — Денис, а для бизнеса — ИП Фролов Денис Викторович.
Так маркетплейс решил поздравить продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, сотрудничающих с платформой. В пресс-службе компании АиФ пояснили, что хотели напомнить всей стране, что за каждым товаром и услугой на маркетплейсе — живые люди.
«У каждого из десятков тысяч наших партнеров своя история, амбиции, мечты и страхи, но всех объединяет одно — своим трудом, настойчивостью и заботой они ежедневно меняют жизнь миллионов людей к лучшему».
В нашем городе медиафасады на улице Белинского и ТРК «НЕБО» украсил Денис, управленец двух пунктов выдачи заказов. Журналист АиФ поговорил с предпринимателем о позднем старте в бизнесе, дисциплине и о том, почему иногда главное решение в жизни — просто перестать бояться.
От работы по найму — к собственному делу.
В предпринимательство Денис пришел после непростого периода в жизни. Незадолго до открытия ПВЗ он потерял работу, а затем столкнулся с тяжелыми личными обстоятельствами. По словам предпринимателя, именно это заставило его иначе посмотреть на страх ошибок и перемен.
Идея открыть пункты выдачи появилась благодаря опыту знакомых, которые уже работали в этой сфере. Денис решил попробовать применить их опыт и постепенно выстроил собственную систему работы.
Сейчас он признается, что главным внутренним толчком тогда стало понимание: бесконечно откладывать изменения бессмысленно. «Хочешь — делай», — так он сегодня формулирует свое отношение к риску и предпринимательству.
«Без дисциплины нет достижений».
Сегодня Денис управляет двумя ПВЗ и говорит, что за несколько лет работы главное понимание пришло не только про бизнес, но и про отношения с людьми. Одной из самых сложных задач оказалось правильное выстраивание рабочих отношений с сотрудниками.
При подборе сотрудников Денис в первую очередь обращает внимание на внутренний настрой человека — оптимизм, гибкость мышления и умение сохранять уважение к себе. А вот многие рабочие навыки, по его мнению, можно развить уже в процессе.
Серьезное влияние на подход к бизнесу оказал спорт, которым Денис занимается много лет. Именно спортивная дисциплина помогла ему привыкнуть к постоянной нагрузке и рутинной работе.
«Без дисциплины нет достижений вообще нигде», — говорит предприниматель.
При этом сейчас спорт для него — уже не только про результат, но и про возможность переключиться и восстановиться после рабочих задач.
«Я просто начал честно считать».
За три года Денису удалось значительно увеличить доход бизнеса. Сам он объясняет это не удачей, а привычкой объективно оценивать цифры и не держаться за решения, которые не работают.
По словам предпринимателя, в какой-то момент он начал внимательно анализировать годовую прибыль и смотреть на бизнес без лишних эмоций. Такой подход помог быстрее принимать решения и двигаться дальше.
Помогает в работе и увлечение психологией. Денис считает, что понимание людей важно и в управлении сотрудниками, и в общении с клиентами. Это позволяет быстрее замечать сильные стороны человека, понимать его мотивацию и видеть, где сотруднику нужна поддержка, а где — больше ответственности.
«Не нужно бояться позднего старта».
Сегодня Денис говорит, что бизнес для него связан не только с доходом, но и с внутренним ощущением самоуважения. Ему важно видеть собственный рост и понимать, что он смог изменить свою жизнь самостоятельно.
Тем, кто считает, что начинать свое дело уже поздно, предприниматель советует не ждать идеального момента и не бояться рисковать.