В Башкирии отремонтируют Южный обход села Иглино

Ремонт Южного обхода села Иглино начался в Республике Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
На участке протяженностью 2,3 км подрядная организация фрезерует старое асфальтобетонное покрытие. После этого там уложат выравнивающий слой, обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.
«Иглино активно застраивается в последние годы и данная дорога важна для жителей села и Иглинского района, в котором проживает более 70 тысяч человек. Здесь ходит общественный транспорт, располагаются остановки. Поэтому важно привести эту дорогу в нормативное состояние и обеспечить безопасный проезд для всех участников дорожного движения», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Отметим, все работы на обходе села Иглино планируют завершить до конца 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.