Перед матчем сборных России и Буркина-Фасо в Волгограде выступит группа «Корни»

5 июня в Волгограде пройдет товарищеский матч футбольных сборных России и Буркина-Фасо. Перед игрой для болельщиков выступит группа «Корни», сообщили «РГ» в пресс-службе РФС.

Источник: Российская газета

Сама встреча начнется в 20:00, а болельщиков на территорию «Волгоград Арены» начнут запускать с 17:00.

С номером открытия перед стартовым свистком выступит местная группа «300 м/с». Волгоградский коллектив представит кавер на песню Виктора Цоя «В наших глазах».

После завершения спортивного события запланирован еще один музыкальный номер. Перед трибунами песню «Высота» споет Сергей Нихаенко.

Также запланированы разные активности в фан-зоне. В том числе, автограф-сессия с бывшими игроками сборной Владимиром Габуловым, Игорем Семшовым, Русланом Пименовым и Валерием Есиповым.