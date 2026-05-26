В Ставропольском районе Самарской области посеяли 500 кг семян

«Сейчас во всех трех участковых лесничествах ведется агротехнический уход за посадками и дополнениями лесных культур. Проводится он не вручную, а с помощью трактора МТЗ с культиватором КЛБ-1,7. Всего за летний сезон предстоит освободить саженцы от сорняков, чтобы открыть к ним доступ солнечного света, на площади 505,2 гектара», — рассказал мастер леса Ставропольского лесничества Николай Кирдянов.