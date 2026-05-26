В Ставропольском районе Самарской области посеяли 500 кг семян

Сев семян сосны завершили в Федоровском лесном питомнике Самарской области, сообщили в администрации Ставропольского района. Всего за осень-весну работники Ставропольского лесничества посеяли 400 кг дубовых желудей, 80 кг семян сосны и 20 кг березы для последующих лесовосстановительных мероприятий, которые проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Через 2 года специалисты планируют получить урожай в количестве 1,5 млн саженцев для дальнейшего увеличения площади и усиления густоты окрестных лесов. Такие объемы посева позволяют сформировать запас качественного посадочного материала.
«Сейчас во всех трех участковых лесничествах ведется агротехнический уход за посадками и дополнениями лесных культур. Проводится он не вручную, а с помощью трактора МТЗ с культиватором КЛБ-1,7. Всего за летний сезон предстоит освободить саженцы от сорняков, чтобы открыть к ним доступ солнечного света, на площади 505,2 гектара», — рассказал мастер леса Ставропольского лесничества Николай Кирдянов.
Использование специализированной техники дает возможность обработать большие площади за короткий срок, своевременно освободить молодые деревья от сорной растительности и обеспечить им доступ к свету и влаге.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.