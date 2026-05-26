Российскому и британскому физикам присудили Золотую медаль Ломоносова

Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова — высшая награда РАН, она вручается за выдающиеся достижения в области естественных и гуманитарных наук. Ежегодно присуждаются две медали: одна — российскому ученому, другая — иностранному. Награда учреждена в 1956 году и вручается с 1959 года.