Российскому и британскому физикам присудили Золотую медаль Ломоносова

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский физик, академик РАН Александр Скринский и его британский коллега Линдон Эванс награждены большой золотой медалью им. М. В. Ломоносова 2025 года. Торжественная церемония награждения состоялась в ходе общего собрания членов РАН, Эванс лично присутствовать не смог.
Скринский — физик-ядерщик, директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН в 1977—2015 годах, удостоен медали за свои работы фундаментального характера.
«Александр Николаевич является ученым с мировым именем в области техники и технологий ускорителей заряженных частиц, физики элементарных частиц. Александр Николаевич создал одну из ведущих мировых научных школ в области ускорителей заряженных частиц и физики высоких энергий», — отметил главный ученый секретарь президиума РАН академик Михаил Дубина, вручая награду Скринскому.
Дубина также отметил, что академик Скринский внес большой вклад в прикладные науки, основанные на фундаментальных разработках Института ядерной физики Сибирского отделения РАН, в том числе, в создание электронно-лучевых технологий на базе промышленных ускорителей, медицинской техники и лабораторий для систем безопасности.
Британский ученый Линдон Эванс удостоен медали за выдающийся вклад в развитие ускорительных технологий и поиск новых частиц. Эванс сыграл руководящую роль в проекте Большого адронного коллайдера.
Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова — высшая награда РАН, она вручается за выдающиеся достижения в области естественных и гуманитарных наук. Ежегодно присуждаются две медали: одна — российскому ученому, другая — иностранному. Награда учреждена в 1956 году и вручается с 1959 года.