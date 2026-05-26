Ретропоезд «Назад в СССР» планируется запустить в июне

По его словам, это будет уникальный тематический состав, стилизованный под эпоху СССР. В вагонах будут представлены разные тематики, характерные для времен Советского Союза. Так, один из вагонов будет оформлен в стиле мультфильма «Ну, погоди!» — там можно будет поиграть в популярную игру про ловящего яйца волка. Также будут вагоны, посвященные творчеству Владимира Высоцкого, фильму «Любовь и голуби». Еще в одном вагоне разместятся знаменитый советский холодильник «ЗиЛ» и автомат с газировкой.