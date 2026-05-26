Нижегородские врачи провели операцию в прямом эфире для зарубежных коллег

Хирурги продемонстрировали удаление опухоли при раннем колоректальном раке.

Источник: Время

Хирург-онколог Нижегородского областного онкодиспансера Виталий Терехов провел уникальную показательную операцию в прямом эфире. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».

За работой нижегородской команды медиков следили в онлайн-формате не только коллеги из 82 регионов России, но и врачи из Китая, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

«Хирурги продемонстрировали малоинвазивное удаление опухоли при раннем колоректальном раке. Без огромных разрезов, только точечные проколы, минимальная травматичность и быстрое восстановление пациента. Такая операция возможна благодаря ранней диагностике. Только в Нижегородской области за прошлый год выявили около 2,3 тысяч случаев колоректального рака», — отметил Никонов.

Напомним, что нижегородцы смогут получить персонализированную вакцину от колоректального рака.