В Екатеринбург прилетит глава WBA Хильберто Мендоса

Глава WBA прилетит в Екатеринбург ради поединка.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург прилетит глава Всемирной боксерской ассоциации WBA Хильберто Мендоса. Он увидит поединок с участием Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта. Бой состоится 30 мая на УГМК-Арене. Об этом рассказал глава промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов.

— WBA первыми сняли санкции, в связи с чем визита Мендосы в Россию ждали довольно долго. Его приезд показывает, что в Россию можно ехать, здесь хороший бокс. Это большой шаг, — заявил Герман Титов.

Супербой пройдет за два пояса — по версиям WBA и IBF. Сам же соперник Дмитрия Бивола немец Михаэль Айферт рассказывал, что у него в Нижнем Тагиле живут родственники.