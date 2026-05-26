Участниками соревнований «Российский Азимут» в Ижевске стали 270 человек

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» прошли 16 мая в Ижевске на стадионе «Купол» в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». В состязаниях поучаствовали 270 спортсменов от 12 лет и старше из всех городов и районов Удмуртии, а также Башкирии, сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту Удмуртской Республики.
Участникам соревнований предстояло по индивидуальным картам найти все контрольные точки в Парке культуры имени С. М. Кирова и отметить там свой номер на закрепленном на дереве блокноте. С заданием успешно справились все спортсмены.
«Такие соревнования помогают развить умение ориентироваться на местности, мы специально разрабатываем дистанции, которые подвластны не только опытным спортсменам, но и всем желающим. Поэтому в следующем году ждем новых участников “Российского Азимута”», — отметил председатель Федерации спортивного ориентирования республики Андрей Ключников.
Победителей и призеров соревнований определили в 18 возрастных категориях. Помимо медалей и дипломов обладатели первых мест получили памятные призы от организаторов и партнеров мероприятия.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.