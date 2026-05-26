В Подмосковье еще 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета

Бесплатное обучение в специализированных школах могут пройти жители региона с диагностированным сахарным диабетом. На занятиях врачи объясняют, как правильно следить за уровнем глюкозы в крови, считать углеводы, а также рассказывают о принципах правильного питания и предупреждают о признаках осложнений, которые способно вызвать заболевание. Посещение занятий доступно детям и взрослым по направлению от лечащего врача.