В Подмосковье еще 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета

Еще 25 тыс. человек обучились в школах сахарного диабета Московской области, созданных в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Бесплатное обучение в специализированных школах могут пройти жители региона с диагностированным сахарным диабетом. На занятиях врачи объясняют, как правильно следить за уровнем глюкозы в крови, считать углеводы, а также рассказывают о принципах правильного питания и предупреждают о признаках осложнений, которые способно вызвать заболевание. Посещение занятий доступно детям и взрослым по направлению от лечащего врача.
«В Московской области функционируют 129 амбулаторных школ сахарного диабета для взрослого населения и 32 школы для детей. Также обучение можно пройти во время стационарного лечения. Всего с начала года в школах сахарного диабета в Подмосковье обучились свыше 25 тысяч человек», — отметил заместитель председателя правительства области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.