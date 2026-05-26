«Смена власти неизбежно запускает ротацию элит»

Накануне началось предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы депутатов Государственной думы от «Единой России» (ЕР). В Черноземье в них решили принять участие чуть менее 200 человек. Из 19 парламентариев нынешнего созыва в качестве кандидатов зарегистрированы 11. Политолог Владимир Слатинов объясняет, почему в регионах по-разному идет ротация депутатского корпуса.

Источник: Коммерсантъ

Накануне началось предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы депутатов Государственной думы от «Единой России» (ЕР). В Черноземье в них решили принять участие чуть менее 200 человек. Из 19 парламентариев нынешнего созыва в качестве кандидатов зарегистрированы 11. Политолог Владимир Слатинов объясняет, почему в регионах по-разному идет ротация депутатского корпуса.

— Текущая кампания предварительного голосования ЕР по отбору кандидатов в новый созыв Государственной думы в регионах Черноземья отчетливо показывает прямую взаимосвязь между масштабами обновления депутатского корпуса и губернаторским фактором. Смена власти в субъекте неизбежно запускает ротацию элит, хотя этот механизм везде работает по-разному.

Очевидно, в Белгородской области, где в мае врио губернатора был назначен Александр Шуваев, конфигурация кандидатов в депутаты полностью формировалась старой командой бывшего главы региона Вячеслава Гладкова в условиях затянувшегося транзита. Чиновники сидели «на чемоданах», им было не до масштабного обновления элит. В итоге состав остался фактически прежним, «гладковским». Главная интрига теперь — попытается ли новое руководство переиграть эти результаты на партийном съезде и хватит ли у него ресурсов сломать навязанный расклад.

Совершенно иную картину мы наблюдаем в Тамбовской и Курской областях, где действующие губернаторы были назначены в 2024 году. Курский кейс выделяется особенно, это чистая проекция специфического политического стиля Александра Хинштейна. Здесь мы видим «кавалерийско-наступательный» стиль: встряску элит, антикоррупционные маркеры и жесткую ставку на ротацию. Происходит максимальное обновление с отсутствием трех действующих депутатов и упором на «варягов», включая яркого участника СВО Антона Цветкова и креатуры федерального центра — действующего парламентария от Мордовии Василия Пискарева. Однако даже при такой зачистке сохраняются реверансы местным кланам, способным показать реальную работу в округах, что привело к выдвижению депутата облдумы Алексея Золотарева, который активно участвовал в эвакуации людей из приграничного Глушковского района во время боевых действий.

В Тамбовской области публично не анонсировалась смена депутатского представительства, но в списке кандидатов мы видим только одного из двух депутатов прошлого созыва. Политический стиль губернатора Евгения Первышова можно охарактеризовать как подчеркнуто неторопливый и спокойный — он избегает громких публичных разгонов или открытой войны со старыми региональными элитами. Однако за этой внешней мягкостью скрывается системная работа: он очень постепенно, без лишней суеты и истерик, перезагружает местное правительство и обновляет команду.

Контрастом на этом фоне выглядит Воронежская область, где фиксируется очевидный «перебор со стабильностью»: на предварительное голосование заявились пять из шести действующих депутатов. Местная система внутриэлитных договоренностей настолько прочна, что конфигурация кажется намертво зацементированной и даже архаичной. Очевидно, что лоббизм и укорененность кандидатов важны для губернатора, но игнорировать федеральные тренды — запрос на обновление и продвижение героев СВО — бесконечно нельзя. Симптоматично, что по самым «засидевшимся» игрокам с 20-летним стажем уже наносятся точечные удары в публичном поле. Если местная власть не ответит на этот вызов, кандидатов ей спустят сверху директивно.

В Липецкой и Орловской областях процессы тоже завязаны на аппаратный вес и лоббизм. В Липецкой области эксцентричный стиль руководства привел к своеобразной замене одних фигур на их же полные ментальные аналоги: вместо одного бывшего вице-губернатора по экономике Дмитрия Аверова в праймериз примет участие другой действующий заместитель главы региона Сергей Курбатов. А в Орле кампания наглядно демонстрирует глубокую взаимосвязь региональной верхушки с московским правительством, что прямо определяет фаворита, которым является сын вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и заместитель губернатора-коммуниста Андрея Клычкова Александр Бирюков.

В конечном счете списки праймериз ЕР в Черноземье сегодня — это точка пересечения интересов губернаторов, Администрации президента и тяжеловесных лоббистских групп. И там, где губернаторы пытаются законсервировать реальность, им неизбежно придется столкнуться с жестким давлением партийных трендов.

