«Маринс Групп» по настоянию губернатора понизит этажность нижегородского офиса

Расположенное под кремлем здание бывшего Горьковского дома моделей (Рождественская улица, 13) потеряет верхний стеклянный этаж и преобразится внешне. В этом здании расположен нижегородский офис холдинга «Маринс Групп». Как рассказал председатель совета директоров компании Альберт Саркисян, к внешнему виду и высотности здания замечания высказывал сначала предыдущий губернатор Валерий Шанцев, а около полутора лет назад понизить этажность в историческом центре Нижнего Новгорода настоятельно попросил Глеб Никитин.

Источник: Коммерсантъ

«Нам было сказано, что здание не нравится архитектурному сообществу, оно не соответствует окружающей застройке и является градостроительной ошибкой. В ходе переговоров с органами власти мы нашли компромисс и намерены реконструировать бывший Дом моделей. Высота здания будет понижена на 4,5 м. Также будет заметно изменена его фасадная часть. Сделаем это строение более классическим, проект нам разработал архитектор Дехтяр», — пояснил Альберт Саркисян.

По его словам, на реконструкцию объекта может уйти около полугода, внутренние отделочные работы займут больше времени. Сотрудникам офиса «Маринс Групп» придется переехать в другое место. В областном правительстве пока не комментируют переговоры о частичном демонтаже здания.