В горном кластере Сочи пройдет фестиваль искусств для детей и молодежи

Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» впервые состоится с 1 июня по 31 августа на федеральной территории «Сириус» и курорте «Роза Хутор» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в агентстве инноваций и коммуникаций Сочи.
Проект объединит образовательные, концертные и просветительские программы для всей семьи с участием молодых артистов и педагогов из России и дружественных стран. Фестиваль откроется 1 июня, в Международный день защиты детей выступлением Российского национального молодежного симфонического оркестра в концертном центре «Сириус». Программа фестиваля на площадках «Роза Хутор» стартует 2 июня. Театр «Астана балет» покажет в концертном комплексе «Роза Холл» национальный дивертисмент «Наследие Великой степи». Спектакль основан на легендах о кочевом народе, образ которого раскрывается через танцевальные миниатюры.
Главная тема фестиваля — национальная культура России и дружественных стран, которую воплотило в творчестве молодое поколение. В рамках фестиваля будут впервые опробованы совместные методические форматы для педагогов-музыкантов из российских регионов и стран-партнеров: мастер-классы, открытые репетиции, педагогические дискуссии. Так, на фестивале выступят солисты Санкт-Петербургского Дома музыки с коллективами из Казахстана и Бразилии, академии танца «Сангит Натак», фонда классического индийского танца «Пратибхи Пралад», молодежного симфонического оркестра «Бахия» из Сальвадора, а также молодежных оркестров России.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.