В горном кластере Сочи пройдет фестиваль искусств для детей и молодежи

Проект объединит образовательные, концертные и просветительские программы для всей семьи с участием молодых артистов и педагогов из России и дружественных стран. Фестиваль откроется 1 июня, в Международный день защиты детей выступлением Российского национального молодежного симфонического оркестра в концертном центре «Сириус». Программа фестиваля на площадках «Роза Хутор» стартует 2 июня. Театр «Астана балет» покажет в концертном комплексе «Роза Холл» национальный дивертисмент «Наследие Великой степи». Спектакль основан на легендах о кочевом народе, образ которого раскрывается через танцевальные миниатюры.