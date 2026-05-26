В зелёной зоне на Гагарина в Калининграде разрешили вырубить 149 деревьев для строительства магазина

В зелёной зоне на улице Гагарина в Калининграде разрешили спилить 149 деревьев для строительства магазина. Информацию о выданном порубочном билете опубликовали на сайте администрации города.
Согласно документу, для строительства магазина спилят ольхи, ивы, клёны, вязы и другие растения. Компенсационная стоимость составила 4,8 миллиона рублей. Взамен также обещают высадить новые деревья. Озеленение проведут на улице Куйбышева. Там появятся 102 граба и два клёна.
Порубочный билет выдали ООО «ТЦ Гагаринский». Ранее региональные власти разрешили компании строить магазин на участке с кадастровым номером 39:15:132607:674. Его площадь составляет 3,2 тысячи квадратных метров. На территории, которая располагается вдоль Гагаринского ручья, растут взрослые деревья. В довоенное время здесь находился парк. Разрешение на строительство действует до 21 марта 2027 года.
По данным аналитического сервиса Seldon.basis, ООО «ТЦ Гагаринский» зарегистрировано в Калининграде в 2025 году. Генеральным директором и одним из учредителей является Станислав Перевертун. Совладелец компании — депутат Горсовета Виталий Плавский.
Ранее земля на улице Гагарина принадлежала компании «Вест Инвест» и предназначалась под парковку. В 2021 году её переводили в зону озеленённых территорий, где запрещается строительство. Однако владелец участка смог оспорить решение. Недвижимость вернули в коммунально-складскую зону, которая подходит, в том числе, для размещения коммерческих объектов и зданий общественно-делового назначения.
Согласно информации на портале VisitPrussia, в довоенный период территория относилась к Кальтхофскому парку, который также называли парком Кляйста. Он появился в начале ХХ века и отличался интересной планировкой, каскадом прудов, старыми липами и дубами. Площадь зелёной зоны составляла более четырёх гектаров.
Бертольд Кляйст был меценатом, поэтом и владельцем поместья Кальтхоф. В 1905 году он передал городу парковую территорию.