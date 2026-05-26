Областной суд обязал РЖД произвести ремонт моста через Волгу

Нижегородский областной суд обязал ОАО «РЖД» произвести ремонт моста через Волгу, находящегося на 444 км перегона станций «Нижний Новгород — Котельнич». Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Так, в ходе проверки были выявлены коррозия отдельных элементов конструкции и дефекты бетонных опор моста.
Нижегородский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об ответственности собственника моста произвести ремонт инженерного сооружения. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований прокурора, не приведя четких обоснований.
Апелляционное представление прокурора было направлено в Нижегородский областной суд, где требования транспортного прокурора были удовлетворены.
Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры.
