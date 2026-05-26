Навлечёшь несчастья! Что запрещено на Сидора Огуречника, 27 мая 2026 года

В светском календаре 27 мая — это день, когда знание встречается с его, и не только его, продвижением.
Всероссийский день библиотек — о хранилищах мысли, о тишине читальных залов и запахе старых книг.
Международный день маркетинга — о том, как знание находит своего потребителя, как идея пробивается сквозь информационный шум.
Один праздник — о накоплении, другой — о продвижении. И тот и другой — о том, чтобы нужное слово дошло до нужного человека.
Сокровищницы мысли: от Ярослава Мудрого до цифровых коворкингов.
27 мая в России отмечают Всероссийский день библиотек — праздник, установленный указом президента Бориса Ельцина в 1995 году. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1795 году императрица Екатерина II одобрила проект создания Императорской публичной библиотеки в Петербурге — первой государственной общедоступной библиотеки России. Сегодня это учреждение носит название Российской национальной библиотеки и хранит свыше 38 миллионов экземпляров — от Остромирова Евангелия до Лаврентьевской летописи.
Но история библиотек на Руси началась гораздо раньше. Первая библиотека была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. Ещё в Шумерской цивилизации существовали «книги» из глиняных табличек, которые хранились в специальных горшках с пометками — и уже тогда действовал закон о недопустимости невозврата. Учёный Габриэль Нодэ в своём труде «Советы по устройству библиотеки» справедливо заметил: беспорядочное скопление книг нельзя назвать библиотекой — так же, как груду кирпичей нельзя назвать домом.
До XX столетия библиотекарями были преимущественно мужчины — достаточно вспомнить баснописца Крылова, работавшего в Императорской публичной библиотеке. В последние 100 лет профессия стала преимущественно женской.
Сегодня, в эпоху интернета, библиотеки переживают трансформацию: их пространства всё чаще используют как коворкинги, а классических читателей становится меньше. Но, как справедливо отмечают эксперты, есть книги, которым нет аналогов, и никакой интернет их не заменит. В этот день по всей стране проходят Дни открытых дверей, экскурсии, награждения лучших библиотекарей и акции вроде «Место встречи — Библиотека».
Наука о том, как нужное находит нужного.
Второй праздник — Международный день маркетинга. В отличие от библиотечного, у него нет единой «официальной» даты, но 27 мая во многих профессиональных сообществах принято чествовать маркетологов.
Что такое маркетинг? В переводе с английского — «действие на рынке». Это не про рекламу и уж точно не про «впаривание». Это про глубокое понимание потребностей человека и создание ценности, которая эти потребности закрывает. Филип Котлер, отец современного маркетинга, определил его как «искусство и науку выбора целевых рынков, привлечения и удержания клиентов».
Маркетинг как отдельная дисциплина сформировался в начале XX века в США, когда массовое производство породило проблему сбыта. В России маркетинг долгое время был запретным плодом — в СССР царила плановая экономика, и слово считалось «буржуазным пережитком». Всё изменилось в 1990-е: страна открылась рынку, и компании срочно потребовались люди, умеющие продавать. Сегодня маркетинг — сложнейшая экосистема из аналитики, контента, соцсетей, CRM-систем и искусственного интеллекта.
Маркетинг — вторая по древности профессия, как любят шутить в отрасли. Но без него библиотека с её 38 миллионами книг осталась бы незамеченной. А хорошая книга, которую никто не прочитал, — это трагедия.
Так что 27 мая — это день для того, чтобы взять с полки книгу, которую давно откладывали (спасибо библиотекарю, который её сохранил), и подумать о том, как это издание попало к вам в руки (спасибо маркетологу, который придумал обложку, анонс и способ доставки). Знание и его продвижение — не враги. Союзники, без которых цивилизация, возможно, и не умерла бы, но точно стала бы скучнее и беднее.
Два Исидора.
В церковном календаре это день памяти двух святых с одним именем.
Мученика Исидора Хиосского, святого III века, родом из Александрии. Служа в римском полку на острове Хиос, он отказался поклоняться языческим богам, за что был подвергнут жестоким пыткам. Ему отрезали язык, но, к изумлению палачей, святой продолжал говорить, а сам палач после этого лишился дара речи. Исидора казнили, а его тело без погребения бросили, но друг-христианин тайно похоронил останки.
И Блаженного Исидора Твердислова, Ростовского чудотворца XV века, родом из Германии. Приняв православие, он ушёл из мира, построил себе хижину из хвороста и вёл жизнь юродивого, терпя насмешки и унижения. За это был удостоен дара прозорливости и чудотворения — по его молитвам спасались утопающие, а из его источника в Ростове истекала целебная вода.
В народном календаре этот день получил говорящие названия: Сидор Бокогрей и Сидор Огуречник.
Прозвище «Бокогрей» возникло не случайно. На Руси верили, что именно с этого дня перестают дуть холодные северные ветры («сиверы»), и окончательно наступает настоящее летнее тепло. Крестьяне говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы», «Сидор Бокогрей — разогревает бока, солнышко печёт, тепло в дом зовёт».
Второе название — «Огуречник» — связано с тем, что к этому времени земля достаточно прогревалась для посадки огурцов — одного из самых любимых и важных овощей на крестьянском столе.
В день Сидора особенно ждали прилёта ласточек и стрижей — считалось, что они приносят на крыльях тепло, и с этого дня морозов больше не будет.
Обычаи 26 мая: загадай желание.
Главным делом дня была высадка огуречной рассады в грунт. Крестьяне говорили: «На Сидора сади огурцы — засол крепким будет». Но просто так, наугад, огурцы не сажали. Существовал особый способ проверки готовности земли: на ночь выносили мокрую тряпицу во двор. Если к утру она покрывалась инеем — земля ещё холодная, с посадкой лучше повременить. Если же ткань оставалась просто влажной — можно смело браться за дело.
Ориентиром для сева служил и соловей: если он запел — пора сеять лён, почва созрела.
Учитывали и направление ветра: южный — к хорошему урожаю огурцов, северный или западный — к холодам и ненастью.
Самый красивый обычай этого дня — посадка кустарника с загадыванием желания. Считалось, что если 27 мая посадить куст калины, малины, смородины или шиповника и загадать заветное желание, то оно непременно сбудется. Верили, что когда куст разрастётся и даст первый урожай — тогда и желание исполнится.
С возвращением тепла наступало время весенней уборки и очищения дома от зимней «затхлости». Хозяйки выносили на солнце постельное бельё, подушки, одеяла и ковры — чтобы солнце выгнало из них зимнюю сырость и болезни, проветривали комнаты, особенно жилые помещения и чуланы, топили баню — считалось, что омовение в этот день полезно не только для тела, но и для духа. В бане парились, используя веник и, заготовленные накануне.
После бани обязательно меняли одежду — считалось, что ходить целый день в одной и той же одежде — плохая примета, привлекающая нечистую силу. Надевали чистую, светлую или новую рубаху.
В этот день хозяйки начинали активно использовать первую весеннюю зелень. Варили щи из молодой крапивы и щавеля, которые называли «зелёными». Эта традиция была не только кулинарной, но и лечебной — крапивный суп помогал восполнить запасы витаминов после долгой зимы.
Запреты Сидорова дня: не возвращаться с полпути.
Чего категорически нельзя было делать 27 мая:
Ссориться, ругаться, драться, сквернословить — главный запрет дня, чтобы не навлечь несчастья на целый год.
Возвращаться домой, выйдя на полпути — строжайший запрет. Если забыли что-то важное, лучше не возвращаться, иначе день будет неудачным, а путь — несчастливым. Если же возврат неизбежен, нужно посмотреть в зеркало и показать себе язык либо отругать себя — чтобы отвести беду.
Двум людям спать на одной подушке — иначе мысли «перепутаются», ясность ума пропадёт, возникнут недопонимание и конфликты.
Обсуждать важные дела за столом с углами (прямоугольным) — договориться не удастся, план провалится, вечер закончится ссорой.
Споткнуться на пороге и сразу заходить — к семейным ссорам.
Решать финансовые вопросы, давать в долг, совершать крупные покупки — можно не только не заработать, но и лишиться того, что имеешь.
Продавцам — спорить с покупателями и грубить им — после конфликта товар начнёт портиться, а клиенты обойдут лавку стороной.
Одним словом, 27 мая — это день, когда зима окончательно уходит, уступая место устойчивому теплу, а крестьяне приступают к главным летним посадкам — огурцам.
Центральное место занимает культ святых с именем Исидор — воина-мученика и юродивого-чудотворца, чьи образы в народном сознании соединились в одного «Сидору». Интересно переплетение христианской памяти с архаичными земледельческими ритуалами: проверка земли мокрой тряпицей, внимание к направлению ветра, гадания по прилёту ласточек и пению соловья. «Огурцовая магия» — посадка огурцов в строго определённый день — яркий пример народной агротехники, где вера в святого-покровителя соединялась с практическими наблюдениями за погодой.
Множество запретов (на возвращение с полпути, на ссоры, на споры за столом, на общую подушку) связано с представлением о том, что в этот «пограничный» день перехода от весны к лету человек особенно уязвим, и любое неверное действие может привести к длительным неудачам — вплоть до путаницы в мыслях и семейных конфликтов. А традиция сажать кустарник с загадыванием желания — одна из самых поэтичных и жизнеутверждающих в народном календаре.
Как прожить 27 мая: смени одежду.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. Посадите что-нибудь (даже на подоконнике). Следуя древней традиции «огуречника», посадите огурцы на даче или хотя бы зелень в горшок на окне. Загадайте желание, как делали наши предки, сажая кустарник.
2. Проветрите дом и вынесите вещи на солнце. Разберите шкафы, проветрите подушки и одеяла, откройте окна настежь. Пусть весеннее солнце «выгонит» из дома зимнюю сырость и болезни.
3. Смените одежду. По народной мудрости, не стоит ходить весь день в одном наряде — это может «отпугнуть удачу». Возьмите за правило переодеться во что-то чистое или просто добавьте яркий аксессуар.
4. Не возвращайтесь домой с полпути. Если забыли телефон или ключи — лучше обойтись без них или попросить кого-то принести. По примете, возвращение предвещает неудачи. А если всё же пришлось вернуться — сделайте маленький ритуал: посмотрите в зеркало, улыбнитесь, отругайте себя шутливо.
5. Не ссорьтесь и не ругайтесь. Проведите день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт — вспомните о том, что ссора в этот день может привести к длительным разногласиям.
6. Не спите на одной подушке с другим человеком (если это возможно). Даже если вы живёте с партнёром, возьмите по подушке каждому на время ночного сна — чтобы «мысли не перепутались».
7. Не решайте важные финансовые вопросы. Отложите крупные покупки, займы и серьёзные переговоры на другой день — по примете, можно потерять деньги.
8. Понаблюдайте за природой. Выйдите на балкон или в парк: прилетели ли ласточки и стрижи? Как они летают — высоко или низко? Поёт ли соловей? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
9. Сварите зелёные щи. Найдите рецепт щей из крапивы и щавеля — это полезно, вкусно и очень по-весеннему. Крапива в мае — настоящий кладезь витаминов!
Приметы дня на 27 мая:
Прилетели ласточки и стрижи — к теплу, к счастливому году.
Ясная и солнечная погода — к богатому урожаю огурцов.
Холодный и пасмурный день — к прохладному лету.
Соловьи громко поют — к урожайному году.
Соловей запел — пора сеять лён.
Красный закат с облаками — к дождливой погоде.
Радуга — к жаркому лету.
Утренний туман — к урожаю ягод и фруктов.
На листьях клёна с утра выступили капельки сока — к вечеру будет дождь.
Какая погода 27 мая, такова будет и середина июля.