Нижегородцам рассказали о четырёх самых сильных ежедневных молитвах

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов поделился с NEWS.ru своими мыслями о том, какие молитвы являются наиболее важными для православных христиан. По его мнению, существует четыре ключевых текста, которые верующие должны читать ежедневно для духовной защиты.
Иванов подчеркнул, что сила молитвы не в её внешней форме или заклинаниях, а в искренней вере и постоянстве. Он отметил, что наиболее значимые молитвы для православных были даны Русской православной церковью для ежедневного использования.
Первой и самой важной молитвой является «Отче наш». По словам Иванова, эту молитву дал сам Господь Иисус Христос, и она охватывает все аспекты духовной жизни: прославление Бога, просьбу о хлебе насущном и мольбу об избавлении от искушений. Иванов рекомендовал читать эту молитву утром и вечером, перед едой и в моменты опасности.
Второй молитвой, которую следует читать ежедневно, является «Богородице Дево, радуйся». Это архангельское приветствие Пресвятой Девы Марии, которая считается заступницей верующих. Иванов отметил, что эта молитва никогда не остаётся без ответа.
Третьей важной молитвой является «Символ веры», краткое изложение православного учения. Иванов рекомендовал читать её при любых сомнениях и духовных затруднениях.
Четвёртой молитвой, которую стоит включить в ежедневный молитвенный ритуал, является 90-й псалом «Живый в помощи». Этот псалом, по словам Иванова, носили на поясе как оберег от врагов и напастей, и он также является важной частью духовной практики православных христиан.