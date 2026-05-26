«Я не ожидал, что меня так полюбят здесь»: колумбиец Кевин Андраде рассказал о своей карьере в «Балтике»

«Много лет спустя, стоя перед расстрельной командой, полковник Аурелиано Буэндия вспомнит тот далёкий день, когда отец взял его посмотреть на лёд». В беседе с Кевином Андраде мы вспомнили первые строки романа его соотечественника Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества»16+. История калининградской жизни игрока, поднявшегося до уровня министра обороны «Балтики», тоже яркая, но только без налёта мистики. Главные черты футболиста — трудолюбие и скромность — позволили ему сделать успешную карьеру в стране, о которой он совсем ничего не знал. Но обо всём по порядку…
Из Кали в Калининград.
Кевин Андраде родился в городе Кали на тихоокеанском побережье Колумбии. Играл за родную команду «Америка», где его и заметили балтийские скауты. Правда, в карьере защитника были ещё три месяца стажировки в аргентинском «Атлетико Платенсе». Зимой 2024 игрок открыл новую главу своей карьеры.
— Кевин, вы провели в Калининграде два с лишним года, какие останутся впечатления?
— Они прошли очень быстро. Мне кажется, что я только приехал в клуб, только перешёл… с большим желанием, с мечтами сделать хорошо свою работу. Я не ожидал, что меня так полюбят здесь. Когда тебя вот так вот окружают любовью, то это ещё больше ускоряет время.
— Как проявляется эта любовь калининградцев?
— Люди на улицах постоянно встречают, просят автограф, совместную фотографию, дети просят футболку после матчей. Конечно, я бы всем раздал, будь такая возможность. Я чувствую, что люди здесь уважают меня. Это очень приятно осознавать.
— Когда вы ехали в Калининград, что знали вообще о России, о городе? Я думаю, немногие россияне имеют исчерпывающее представление о Колумбии.
— У меня было примерно то же самое. Я знал довольно мало. О «Балтике» — почти ничего. Мы знаем футбольные команды, которые играли в Лиге Чемпионов, но не больше. Но когда появился этот вариант с «Балтикой», я недолго думал, чтобы согласиться. Да, я не знал многих вещей о Калининграде, о команде, но всё равно считал, что это очень хороший вариант для меня. И я счастлив, что так получилось. Сейчас я думаю, что это лучшее решение, которое я мог бы принять.
— Вы посмотрели на глобус, как Калининград далеко от Колумбии?
— Я посмотрел и увидел, что это не Россия, что город находится в целом далеко от России, поэтому я думал, что это место, где должно быть меньше всего холода. Но этой зимой я понял, как сильно ошибался. Здесь, мне кажется, важен ещё вопрос адаптации, потому что первая зима не была холодной и постепенно начинаешь привыкать.
— Не было ощущения, что вы как будто стали персонажем Габриэля Гарсия Маркеса, ведь роман «Сто лет одиночества» начинается с того, что главный персонаж вспоминает, как отец водил его смотреть на лёд. Ходили смотреть на лёд?
— Нет, специально, конечно, нет. Первый раз я увидел лёд, когда прилетел на медобследование. Было ощущение, что я в холодильнике. Естественно, в Колумбии никогда не бывает так холодно, мы мечтаем увидеть снег. Но не играть на снегу в футбол! Ну, конечно, это было что-то довольно интересное и прекрасное увидеть его в первый раз. Чтобы выйти на поле, мне пришлось надеть две пары носков, и всё равно ты чувствуешь, как у тебя сжимаются пальцы в бутсах. Пальцы рук тоже не чувствуешь, уши, естественно, тоже. Может быть, для русских игроков или европейцев это не так страшно, но я 25 лет прожил там, где постоянно +30.
— Когда вы приехали в Калининград, первые впечатления — какие они были?
— Мои первые впечатления были очень позитивные. Это был город, к которому легко адаптироваться. И здесь потрясающие люди, которых я постоянно встречаю, если я иду в какой-то ресторан, и люди понимают, что я не говорю на их языке, они пытаются как-то помочь мне. Это довольно приятный момент, потому что в больших городах с этим сложнее. Про русских мне говорили, что они угрюмые, немного жёсткие, всегда довольно серьёзные. На самом деле пока что я таких не встречал. Все были очень добры ко мне, это было довольно приятно.
— А когда приехала мама, что сказала? Сынок, куда ты попал, в какую глушь?
— Нет, моей маме здесь очень понравилось. Она очень хотела остаться, но отпуск быстро закончился и пришлось возвращаться на работу. Единственная проблема — это очень долгая дорога. Поэтому папа у меня так и не погостил. Чтобы добраться до Калининграда из Колумбии, нужно потратить 40 часов. Я обычно еду через Литву, дорога до Вильнюса примерно пять-шесть часов. Затем перелёт до Амстердама или Парижа, и дальше уже через Атлантику. Есть вариант лететь через Стамбул, но он ещё дольше.
Тренер, повар или геймер.
— В бытовом плане насколько всё сложно даётся в другой стране, ведь вы не знаете языка, а россияне почти не говорят на испанском?
— Ну, некоторые всё-таки могут общаться на испанском, иногда помогает английский — я говорю на этом языке. Это мне помогает во многом. В конце концов и они, и я с телефоном и переводчиком. Когда провёл уже два с половиной года в Калининграде, стал понимать русский язык гораздо лучше. Конечно, полноценно я говорить не могу, но некоторые слова понимаю и различаю в речи, и это не только футбольные слова. У меня хорошая память, я помню всё: достаточно услышать что-то три-четыре раза — и слово или фраза занесены в мой словарь. Но чтобы я понял, нужно говорить медленно. На поле я уже говорю больше на русском, чем по-испански. А в жизни, я думаю, мне понадобится ещё пару лет. Я думаю, что смогу дойти до очень хорошего уровня русского языка, не идеального, но от нуля до десяти где-то на шесть.
— Итак, в Калининграде вы уже освоились. Насколько город удобен для жизни?
— Ну, скажем, я уже немного знаю город. Так что зависит от того, что нужно. Мы с моей девушкой обычно гуляем, есть предпочитаем дома. Если нужно что-то срочно, то у меня есть под домом супермаркет, если нужны какие-то другие вещи, я, как многие калининградцы, иду в ТЦ.
— Кто из вас готовит?
— Я научился готовить, когда играл в Аргентине. До этого дома не готовил, потому что я всегда в Колумбии жил с мамой. А когда кто-то живёт с мамой… он не заходит на кухню. Когда стал жить один, то, конечно, я был обязан научиться. И мне это очень нравится. Правда, когда моя девушка приехала ко мне, я стал готовить реже. Я считаю, что это очень важно, потому что, чтобы хорошо тренироваться, выкладываться на поле, нужно хорошо питаться. Это также очень важный момент для становления меня как игрока.
— После окончания карьеры что лучше — тренерская работа или работа, может быть, шеф-поваром?
— Я пока не задумывался, я смогу играть ещё где-то 10−15 лет. Как подойдёт время — там уже будет видно. У меня хорошо получается и там, и там. Я надеюсь, так останется и дальше.
— А рецепты мама даёт?
— Она объяснила мне базовые вещи, а дальше я уже что-то сам где-то придумываю или ищу рецепты в соцсетях. В целом у меня всегда получается вкусно. У меня есть несколько рецептов мяса, курицы. Конечно же макароны — в целом мы же всегда едим одно и то же, просто зависит от формы, как мы это готовим. Основа любого блюда в Колумбии — это овощи, а главное кушанье, которое также является базой многих блюд, — это рис. А дальше к рису уже добавляется всё остальное. Здесь рис сильно отличается от того, что я встречал в Латинской Америке. Но я нашёл один, который мне нравится. Честно, я название не знаю, я просто помню упаковку.
— Мингиян Бевеев рассказывал, когда играл в «Урале», привозил партнёрам по команде калмыцкую баранину. А вы что-то привозили балтийцам из Колумбии съедобные сувениры?
— Год назад я привозил кофе — это основной сувенир из Колумбии. А ещё немного фритте-потата — жареную картошку. Это такой вариант чипсов. Их нельзя купить в Калининграде или где-то ещё. Вообще-то, по чему я скучаю из Колумбии — это не самые полезные вещи для организма футболистов моего уровня. Фританга — это не конкретное блюдо, а всё, что готовится во фритюре.
Ещё я скучаю по морепродуктам. Колумбия омывается водами двух океанов, Тихого и Атлантического, так что полезной еды тоже хватает, но она очень сильно отличается в зависимости от побережья. Я люблю фастфуд — но это не классические бургеры и картошка фри, а какие-то сладости, но ты не сможешь купить их в магазине. Это обычно то, что делают дома. Например, арроз кон коко — рис с кокосовым молоком или кукурузный пудинг. У нас есть что-то, что называется чоладо. Это напиток на основе льда, в него добавляются фрукты, немножко сладкого сиропа или сгущёное молоко.
У «Балтики» есть потенциал бороться за медали и даже чемпионство.
— Какие-то места в Калининграде стали за это время любимыми?
— Мне очень нравится Зеленоградск, Коса. И маму свою туда возил, когда она приезжала. Я люблю ужинать в одном японском ресторане в центре Калининграда или в семейном гриль-баре рядом с зоопарком — это те места, куда нам нравится ходить, когда на улице прохладно. А когда уже потеплеет, то уже выбираемся куда-то ближе к воде. За Полесском есть одно местечко, мне кажется, оно всем футболистам нравится.
— Я знаю, что вы водите машину. Насколько это легко делать в Калининграде?
— Рядом со стадионом хорошие дороги. Здесь все соблюдают правила дорожного движения. И почти нет мотоциклов. В Колумбии, например, больше мотоциклов, чем машин, и поэтому довольно сложно водить, они везде пытаются влезть. Слава богу, у меня пока нигде не было ДТП. В этом плане для меня, конечно, рай здесь. И дороги здесь лучше, чем в Колумбии. Можно сказать, что пробок тоже не бывает: я живу недалеко от стадиона, поэтому добираюсь быстро — минут десять. К тому же я знаю, когда в основном появляются пробки, так что стараюсь в это время не выезжать. Когда мы были в Москве, то увидели настоящий транспортный коллапс. А ещё я ходил пару раз на картинг и мне очень понравилось.
— Сложно было уговорить девушку переехать в Калининград?
— Нет, ей тоже нравится путешествовать. Но в первые три месяца я был один. После того, как приехал, немного обжился, узнал город, тогда позвал её. Всем, кто приезжает ко мне, очень нравится Калининград.
— Что делаете в свободное время?
— Я играю в видеоигры. Иногда выбираемся поужинать в какой-то ресторан, посидеть в кафешке. Можно прогуляться где-то, но не очень долго, потому что здесь прохладненько. Зато мы вместе ходим в тренажёрный зал.
— То есть футбола и тренировок, которые дают Андрей Талалаев и его помощник по физподготовке Серджио Джованни, не хватает?
— Я обязательно три раза в неделю хожу в фитнес-зал. Эта привычка у меня ещё с Колумбии осталась. Гимнастика, тренажёры — это часть моей жизни. У меня, кроме наставника, который работает в клубе, есть ещё персональный тренер из Колумбии. Он составляет программу занятий в зависимости от моего состояния и того, что мне нужно: поработать с верхней частью тела, бицепс, мышцы груди. Я делаю много прыжков, приседаний — всё, чтобы лучше подготовиться к матчам и сократить риск получить травму.
— Во что вы играете на компьютере или приставке?
— Мне нравится Call of Duty, играю со своими друзьями в Колумбии, но это не столько ради самой игры, для меня это такая форма поддержания общения, когда мы вместе ещё и играем.
— К профессии футболиста и потенциального повара может ещё добавиться профессия геймера?
— Нет, это чтобы отвлечься, до профессионала мне очень далеко. Ещё один вид терапии — поход по магазинам. Мне кажется, что магазины в Калининграде лучше, чем в Колумбии. Но самое главное — было бы на что покупать. Маркетплейсами я тоже пользуюсь, а ещё одним агентством в Москве. С одеждой всё более-менее просто, её можно купить в любом магазине, а вот кроссовки для меня нечто особенное. Я их постоянно покупаю: у меня, например, есть несколько пар «джорданов» (модель кроссовок фирмы Nike — ред.). Мне нравится смотреть баскетбол: папа приучил. Он преподаёт в школе и часто играет, есть даже чемпионат между школами в Колумбии. Чаще всего смотрю матчи НБА. Я очень люблю Леброна Джеймса, слежу за его карьерой и всегда болею за команду, в которой он играет, сейчас это «Лос-Анджелес Лейкерс».
— Вечный вопрос: кто более великий — Джордан или Леброн?
— Я не видел, как играл Джордан, но те, кто видел, как он играет, говорят, что это было что-то невероятное. Я смотрел про него фильмы. И то, что он сделал на одном из матчей, было что-то сумасшедшее. Я вообще люблю смотреть спортивные фильмы. Сериалы мне не нравятся. Выходит, что-нибудь про какого-то футболиста или команды, я обязательно смотрю, особенно те, что сняты в стиле документальных фильмов. Здесь пару раз ходили в кинотеатр вместе с командой. Нам заранее скачивали фильм на испанском, мы включали наушники. Когда буду в Колумбии, хочу сходить посмотреть фильм про Майкла Джексона, потому что все говорят об этом фильме.
— Нравится его творчество и поп-музыка?
— Мне нравится колумбийская музыка: сальса, буллеренге, хоропо. Африканская музыка, рэп на английском — 2Pac, 50 Cent. Я не сказал бы, что знаю очень много исполнителей. Название песен я не особо помню, текст тоже не всегда понимаю, мне нравится именно ритм. Музыку слушаю, когда готовлю или в дороге. Когда приезжаю в декабре в Колумбию, обязательно хожу на концерты. В моём родном городе Кали в это время проводятся ярмарки, поэтому много различных концертов, и я наслаждаюсь этим временем, общением с друзьями.
— Перед матчами «Балтики» в Калининграде звучит орган, его слышно футболистам?
— Я слишком сосредоточен на игре. Это больше развлечение для болельщиков. Я в основном слушаю, что мне кричит тренер. Кричит он довольно много, недавно даже перенёс операцию — это всё из-за стресса.
— Калининград вообще футбольный город?
— Я могу сказать, что за эти два с половиной года я увидел, как растёт поддержка людей. Я не знаю, как было раньше, но с момента, как я приехал, мне кажется, что мы сейчас в той точке, когда люди больше всего поддерживают команду. Я думаю, что даже те, кто не сильно знал футбол, сейчас больше им интересуются, видя нашу отдачу. За эти три сезона мы смогли сыграть в суперфинале Кубка России, выиграли Первую лигу, провели хороший сезон в этом чемпионате. Выиграть ФНЛ было очень важным. За год до этого мы играли с лучшей командой в Кубке на очень большом стадионе, где было очень много болельщиков, которые смогли увидеть, что такое настоящий финал. Были очень близки к победе в этом финале — это был исторический момент. В этом сезоне была классная домашняя победа над «Спартаком», мы обыграли ЦСКА, когда удалили тренера.
В этих матчах было много эмоций, я думаю, это очень важно для болельщиков, а для нас важно видеть их радость после победных поединков. Хочется, чтобы такие моменты повторялись как можно чаще. У «Балтики» есть потенциал уверенно держаться в Премьер-лиге и думать о вылете, возможно, даже ставить цель — быть чемпионом, почему бы и нет? Весь клуб работает над этим постепенно, шаг за шагом. И болельщики в этом помогают.
— Многие легионеры, поигравшие в «Балтике», покупают квартиру в Калининграде, чтобы потом здесь жить. Нет такой мысли?
— Нет, я пока не купил, но возможно всё.
Послесловие.
Спустя пару дней после этой беседы «Балтика» и «Зенит» оформили сделку и колумбийский защитник отправился покорять Северную Столицу.