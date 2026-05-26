«Я не ожидал, что меня так полюбят здесь»: колумбиец Кевин Андраде рассказал о своей карьере в «Балтике»

— Я могу сказать, что за эти два с половиной года я увидел, как растёт поддержка людей. Я не знаю, как было раньше, но с момента, как я приехал, мне кажется, что мы сейчас в той точке, когда люди больше всего поддерживают команду. Я думаю, что даже те, кто не сильно знал футбол, сейчас больше им интересуются, видя нашу отдачу. За эти три сезона мы смогли сыграть в суперфинале Кубка России, выиграли Первую лигу, провели хороший сезон в этом чемпионате. Выиграть ФНЛ было очень важным. За год до этого мы играли с лучшей командой в Кубке на очень большом стадионе, где было очень много болельщиков, которые смогли увидеть, что такое настоящий финал. Были очень близки к победе в этом финале — это был исторический момент. В этом сезоне была классная домашняя победа над «Спартаком», мы обыграли ЦСКА, когда удалили тренера.