В подмосковном Чехове в этом году модернизируют почти 40 объектов ЖКХ

«Чехов в этом году лидирует по объему финансирования. Программа затронет почти весь город по части теплосетей и котельных, а также сел Новый Быт, Дубна, Молоди, Талалихино, деревень Манушкино, Крюково, Венюково, Мещерское. Перемены коснутся большей части округа — свыше 128 тысяч жителей, это 674 многоквартирных дома (из 770) и 123 социальных объекта (из 163). Всего отремонтируем в округе по 11 котельных и ЦТП, а также более 24 километров сетей. Кроме того, по инвестпрограммам модернизируем еще три котельные», — приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.