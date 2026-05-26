В подмосковном Чехове в этом году модернизируют почти 40 объектов ЖКХ

Почти 40 объектов ЖКХ, которые обеспечивают теплом около 800 многоквартирных домов (МКД) и соцобъектов, модернизируют в этом году в муниципальном округе Чехов Московской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Работы соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Чехов в этом году лидирует по объему финансирования. Программа затронет почти весь город по части теплосетей и котельных, а также сел Новый Быт, Дубна, Молоди, Талалихино, деревень Манушкино, Крюково, Венюково, Мещерское. Перемены коснутся большей части округа — свыше 128 тысяч жителей, это 674 многоквартирных дома (из 770) и 123 социальных объекта (из 163). Всего отремонтируем в округе по 11 котельных и ЦТП, а также более 24 километров сетей. Кроме того, по инвестпрограммам модернизируем еще три котельные», — приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Он добавил, что сейчас необходимо проконтролировать, чтобы все мероприятия по объектам шли по графику и без отставаний, чтобы обеспечить жителей к осени стабильным теплом, повысить надежность теплосистем и улучшить контроль за их работой. На данный момент ведется капремонт тепловых сетей на улице Чехова, Московской, Полиграфистов, Гагарина, Вокзальной площади в Чехове, а также в деревне Манушкино и других локациях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.