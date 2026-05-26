Бесплатными VPN с вирусами испугали воронежцев

По информации МВД, киберпреступники маскируют банковский троян под VPN-приложение. После установки такое ПО запросто перехватывает SMS-сообщения, push-уведомления и данные банковских приложений пользователя. Кроме того, вредоносная программа незаметно загружает дополнительные модули без ведома владельца смартфона.