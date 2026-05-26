Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новой часовне краевого наркодиспансера начнут уроки «Школы трезвости»

Часовню в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» открыли на прошлой неделе.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на территории краевого наркологического диспансера 22 мая освятили и открыли часовню в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Открытие часовни прошло по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефоия.

«Часовня станет местом молитвы, духовной поддержки и утешения для пациентов, их близких, а также для медицинских работников учреждения. В ближайшее время при ней начнет работу специальный класс для встреч и духовной поддержки», — сообщила Пермская митрополия РПЦ.

В часовне также планируют проведение консультаций для зависимых и их родственников. Осенью здесь начнет работу «Школа трезвости».

В открытии приняли участие члены Общественного совета при наркодиспансере, участники общины епархиального общества трезвости и представители медицинского сообщества Перми.