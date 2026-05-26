В Кировской области отремонтируют дорогу Плотники — Вожгалы — Уни

Участок дороги Плотники — Вожгалы — Уни отремонтируют в Богородском округе Кировской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Протяженность обновляемого отрезка составит 2,7 км. На объекте уже установлены временные дорожные знаки и ведется фрезерование изношенного покрытия. В ходе ремонта специалисты уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепят обочины, а также нанесут новую дорожную разметку.
Дорога Плотники — Вожгалы — Уни имеет ключевое значение для социально‑экономического развития региона. Ремонт трассы не только обеспечит надежную логистическую связь для местных предприятий, но и улучшит транспортную доступность поселка Богородское для жителей соседних населенных пунктов.
Работы на участке планируют завершить до 31 августа. Кроме того, в текущем дорожно‑строительном сезоне отремонтируют еще один участок этой автодороги протяженностью 4,3 км в Куменском районе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.