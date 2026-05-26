Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировской области отремонтируют дорогу Плотники — Вожгалы — Уни

Протяженность отрезка составит 2,7 километра.

Источник: Национальные проекты России

Участок дороги Плотники — Вожгалы — Уни отремонтируют в Богородском округе Кировской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Протяженность обновляемого отрезка составит 2,7 км. На объекте уже установлены временные дорожные знаки и ведется фрезерование изношенного покрытия. В ходе ремонта специалисты уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепят обочины, а также нанесут новую дорожную разметку.

Дорога Плотники — Вожгалы — Уни имеет ключевое значение для социально‑экономического развития региона. Ремонт трассы не только обеспечит надежную логистическую связь для местных предприятий, но и улучшит транспортную доступность поселка Богородское для жителей соседних населенных пунктов.

Работы на участке планируют завершить до 31 августа. Кроме того, в текущем дорожно‑строительном сезоне отремонтируют еще один участок этой автодороги протяженностью 4,3 км в Куменском районе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.