Нацбанк Беларуси объяснил требование о геолокации при входе в интернет-банкинг

Нацбанк объяснил белорусам требование геолокации при входе в интернет-банкинг. Подробности озвучил заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун.
По его словам, с 1 июля 2026 года в стране вступают в действие новые стандарты финансовых услуг и технологий — у банков будет обязательно наличие антифрод-системы (подробнее мы писали здесь).
Среди параметров, собираемых банками об устройстве, будет и геолокация. Однако финансовые учреждения должны будут не только проинформировать белорусов про сбор таких данных, но и получать от них разрешения.
Андрей Картун заметил, что банки и ранее внедряли в добровольном порядке геолокацию, но сейчас это требование станет обязательным.
— Повода для беспокойства никакого нет абсолютно, наоборот, это выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно живете в Минске, заходите со своего устройства, соответственно, у системы это не вызывает никаких подозрений, — пояснил заместитель председателя правления.
В том случае, если белорус заходит с какого-либо иного устройства, незнакомого системе и с другой страны или же города, то соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать вопрос, так как система обозначит красную линию. Картун уточнил, что белорусам как минимум позвонят, чтобы поинтересоваться: это заходили они или же кто-то другой.
