Бойцам подшефных частей передали партию маскировочного снаряжения и шевроны с образом Серафима Саровского

Очередная партия гуманитарной помощи от Законодательного собрания Нижегородской области доставлена в зону проведения специальной военной операции. Груз для военнослужащих подшефных частей собран по прямому запросу бойцов с передовой при активном участии депутатов, сотрудников аппарата регионального парламента, а также нижегородских производителей и добровольцев.
В составе груза — антидроновые накидки (пончо), которые защищают бойцов от беспилотников, и маскировочные сети. Кроме того, бойцам были направлены специальные маскировочные накидки — так называемые «кикиморы», помогающие скрыть человека на местности. Особой посылкой стали шевроны с образом преподобного Серафима Саровского, которые сделаны местными производителями и освящены Нижегородской митрополией.
«Каждые две-три недели мы отправляем на передовую именно то, о чем просят сами бойцы подшефных частей. Мы всегда говорим, что вместе с гуманитарным грузом передаем частичку нижегородской земли — память о доме и уверенность, что ребят здесь ждут, в них верят. Очень важно, что все это сделано у нас, нижегородцами, и мы продолжаем поддерживать и наших производителей, и простых неравнодушных людей. Законодательное собрание даже учредило специальную медаль, и мы награждаем ею людей, которые реально помогают фронту. Спасибо им огромное!» — отметил депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Максим Ребров.