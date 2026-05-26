Госдума одобрила проект об освобождении участников СВО от госпошлины за ВНЖ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается освободить от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцев, заключивших в период СВО контракт на год, и членов их семей.
Изменения предлагается внести в законы «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О гражданстве Российской Федерации».
Одобренным документом предлагается ввести норму, освобождающую от уплаты госпошлины за выдачу ВНЖ иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях сроком на год, а также членов их семей, в том числе в случае гибели военнослужащих.
Кроме того, предполагается, что госпошлина не будет взиматься за выдачу разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ гражданам Украины.
Помимо этого, законопроектом предлагается установить обязанность уплаты госпошлины за выдачу иностранцу и лицу без гражданства разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования, в связи с утратой (порчей, хищением), заменой документа, удостоверяющего личность.
Также исключается положение о взимании госпошлины в размере 4,2 тысячи рублей за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ.