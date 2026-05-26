Лантратова: зарубежные СМИ увидели в Старобельске только детские вещи

«Потому что Украина лжет и лицемерно говорит, что они просто стреляли в военную базу. И вот мы заходим в колледж — разрушенное здание, которое еще дымится, где все горело. Мы проходим по комнатам, и в каждой комнате мы видим конспекты… Мы видели игрушки, много игрушек девочек, мы видели личные вещи, мы видели фотографии, разбросанные, которые еще не забрали, мы видели флаги, где написано: “Мы русские, и с нами бог”. Там жили удивительные дети», — сказала Лантратова журналистам.