Нижегородский онколог прооперировал пациента в прямом эфире

В онкодиспансере Нижегородской области провели операцию в прямом эфире. Зрителями стали доктора из 82 регионов РФ и других стран, в том числе из Китая. Подробностями медицинского вмешательства в онлайн-режиме поделился главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Как стало известно, показательную операцию на глазах у коллег выполнил хирург-онколог Виталий Терехов. Пациенту провели малоинвазивное удаление опухоли при раннем колоректальном раке.
По данным источника, удалось обойтись точечными проколами и избежать больших разрезов. Обеспечить минимальную травматичность и, как следствие, быстрое восстановление пациента после операции, стало возможно благодаря раннему обнаружению болезни.
