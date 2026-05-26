В Татарстане создана крупнейшая в стране база электронных ЭКГ

«В Татарстане, по оценке федерального руководства, реализован один из самых масштабных проектов в сфере цифровизации здравоохранения и внедрения технологии искусственного интеллекта: за сутки ИИ обрабатывает около 10 тысяч исследований, сформирована база из более чем 12 миллионов ЭКГ — крупнейшая в стране, 82 тысячи пациентов с выявленными патологиями поставлены на диспансерный учет с 2016 года, около 600 патологий выявляются ежедневно благодаря ИИ, внедрена система мониторинга с детализацией до уровня каждого ФАПа, включая контроль простоев, ремонтов и нагрузки в режиме реального времени», — говорится в сообщении.