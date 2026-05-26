В Татарстане создана крупнейшая в стране база электронных ЭКГ

Крупнейшая в стране база электронных ЭКГ из более чем 12 миллионов результатов исследований создана в Татарстане, что соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает минздрав республики.
«В Татарстане, по оценке федерального руководства, реализован один из самых масштабных проектов в сфере цифровизации здравоохранения и внедрения технологии искусственного интеллекта: за сутки ИИ обрабатывает около 10 тысяч исследований, сформирована база из более чем 12 миллионов ЭКГ — крупнейшая в стране, 82 тысячи пациентов с выявленными патологиями поставлены на диспансерный учет с 2016 года, около 600 патологий выявляются ежедневно благодаря ИИ, внедрена система мониторинга с детализацией до уровня каждого ФАПа, включая контроль простоев, ремонтов и нагрузки в режиме реального времени», — говорится в сообщении.
Проект минздрава Татарстана «Единый кардиолог Республики Татарстан» признан одним их передовых. Эта информационная система объединяет данные медицинского оборудования, используемого для диагностики сердечно-сосудистой системы. Программа позволяет хранить и получать быстрый доступ к исследованиям по всей республике, начиная от крупных клиник и заканчивая отдаленными районными больницами и фельдшерско-акушерскими пунктами.
В настоящее время к системе подключены более 2,5 тысячи аппаратов электрокардиографии (ЭКГ), а также сотни других диагностических устройств, интегрированных с Единой государственной информационной системой здравоохранения. Это помогает не только оперативно расшифровывать кардиограммы, но и дает возможность удаленного консультирования, формирования единых регистров пациентов. При интерпретации ЭКГ применяется искусственный интеллект, который привлекает внимание специалистов к опасным для жизни пациентов отклонениям.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.