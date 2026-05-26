Посадку на поезд по биометрии запустят на двух маршрутах из Нижнего Новгорода

Напомним, в прошлом году в нижегородских многофункциональных центрах стали доступны госуслуги по биометрии. Сервис «Мигом» позволяет оформить более 100 услуг без предъявления документов, необходимо один раз зарегистрировать биометрические данные в банке, а при посещении МФЦ просто посмотреть в специальный терминал. При этом традиционный способ получения услуг по паспорту сохранился — каждый сам выбирает, как ему удобнее.