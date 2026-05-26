Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лантратова помогла участнику СВО вернуться к детям

Яна Лантратова помогла участнику СВО вернуться домой к четырем детям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла участнику СВО вернуться домой, где его ждали четверо детей.

«Помогли участнику СВО вернуться к детям. Сын Светланы В. Евгений К. служил в зоне СВО. Дома его ждали четверо детей. Семья оказалась в тяжелой ситуации. Супруга мужчины умерла. Ребята остались без мамы. Бабушка помогала внукам. Но просила вернуть их отца домой. Детям нужна постоянная забота и поддержка родителя», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».

Федеральный омбудсмен отметила, что ее аппарат направил запрос в Главное управление кадров Минобороны России с просьбой отправить бойца в отставку по семейным обстоятельствам.

«В ведомстве оперативно отреагировали. Приказом министра обороны РФ сержант Евгений К. уволен в запас», — уточнила Лантратова.

По ее словам, когда у военнослужащего дома маленькие дети, потерявшие маму, важно не допустить, чтобы семья осталась один на один с бедой. Дети должны чувствовать, что отец рядом, что есть опора, забота и защита.

«Благодарю Минобороны за принятое решение», — добавила Лантратова.