1 июня в Крыму выходной или нет: власти дали ответ

Первый день лета на полуострове объявлен нерабочим днем. Дополнительный выходной установлен указом главы Крыма Сергея Аксенова.
Понедельник, 1 июня, будет выходным днем в связи с празднованием Святой Троицы. Так, рабочая неделя начнется лишь 2-го июня.
Также в Министерстве труда и социальной защиты республики сообщили о дополнительном нерабочем дне 29 мая благодаря празднованию праздника Курбан-байрам.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше