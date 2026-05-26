Последний звонок прозвенел в самой большой школе РФ

Вот он — последний звонок, который звенит в огромном зале-амфитеатре школы, а вот и те, кто скоро навсегда попрощаются с родной школой, в которой они получали знания, заводили новых друзей, учились любить свою страну. С высоких лестниц вниз к сцене шествием прошли выпускники и их классные руководители. Затем зазвучал гимн страны, гости заслушали видеонапуствия министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который в столь радостный и волнительный день пожелал «сохранять уверенность в себе, не бояться мечтать, стремиться к новым вершинам и смело принимать вызовы времени».