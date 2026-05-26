Последний звонок прозвенел в самой большой школе РФ

В воронежском образовательном центре «Содружество», который считается самой большой школой страны, 26 мая прозвенел последний звонок — в этом году выпустились 79 юношей и девушек.
Как прошел праздник — в нашем материале.
Только — вперёд!
Самая большая школа страны отрыла двери для первых учеников 1 сентября 2023 года. В здании площадью 60 тысяч квадратных метров сейчас обучается 3,5 тысячи детей. В этом году в школе выпускается три 11-х класса — «И», «О» и «Л». Поздравить ребят с последним в их жизни школьным звонком пришли родители, родственники, все учителя, действующие и будущие первоклассники, которые вместе с одинадцатиклассниками показали настоящий праздник.
Вот он — последний звонок, который звенит в огромном зале-амфитеатре школы, а вот и те, кто скоро навсегда попрощаются с родной школой, в которой они получали знания, заводили новых друзей, учились любить свою страну. С высоких лестниц вниз к сцене шествием прошли выпускники и их классные руководители. Затем зазвучал гимн страны, гости заслушали видеонапуствия министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который в столь радостный и волнительный день пожелал «сохранять уверенность в себе, не бояться мечтать, стремиться к новым вершинам и смело принимать вызовы времени».
«Будем желать вам самого лучшего, но хочется, чтобы вы ненадолго ещё остались с нами, — сказала директор образовательного центра Ольша Струкова. — Буквально вчера на последнем уроке встречаю учеников 11 класса в нашей школьной столовой. Одна из девочек с грустью произносит: “Последний наш вкусный обед в столовой”. Завершились и последние шалости музыкальной перемены, последние уроки, где учили вас искренне относиться к своей родине с любовью и уважением. Мирного неба над головой. Теперь — только вперед!».
Цветы — педагогам.
Ребята выразили признательность дорогим педагогам, которые приучали их грызть гранит науки, прощали невыученные уроки, шум на перемене, что верили в них, учили справедливости и доброте. В знак благодарности выпускники вручили всем учителям цветы. А экране замелькали моменты веселых и строгих школьных лет.
Первоклассники пожелали выпускникам доброго пути, а будущие школьники — подарили танец мыльных пузырей. Затем 79 юношей и девушек закружились в красивом прощальном танце под музыку Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковей и нежный зверь».
Впереди у ребят экзамены. Многие из них уже выбрали профессию. Выпускники «Содружества» мечтают стать юристами, инженерами, пойти на госслужбу. Как рассказала vrn.aif.ru завуч Наталья Горчакова, в этом году в школе планируется выпуск 16 золотых медалистов и ещё шесть ребят претендуют на серебряную медаль.
«Все наши одиннадцатиклассники успешные, допущены к итоговой аттестации, даже троечников у нас почти нет, — отметила Наталья Горчакова. — Поступление в 10-й класс — осознанный выбор. К тому же к нам поступали дети, которые целенаправленно пришли за качественным образованием. У нас созданы все условия для полного образования, широко развито дополнительное образование. И в принципе обучение в средней школе направлено на подготовку выпускников, которые станут достойными абитуриентами для высших учебных заведений».