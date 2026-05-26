Держал пистолет у лица: жителю Черняховска, который избил и едва не застрелил гостью, предъявили новое обвинение

На 31-летнюю калининградку в марте напал сожитель приятельницы.

Жителю Черняховска, который 27 марта едва не застрелил подругу сожительницы, предъявили новое обвинение — на этот раз в угрозе убийством. Об этом «Клопс» рассказала потерпевшая Анастасия.

Вскоре после публикации «Клопс» девушка получила из полиции уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»).

На днях Анастасия прошла экспертизу, на которой исследовались оставшиеся после побоев шрамы. В ближайшее время, по словам потерпевшей, ей и её адвокату могут предоставить возможность ознакомиться с материалами дела.

«После публикации события стали развиваться стремительно. У меня была очная ставка с нападавшим и его сожительницей. Они оба путаются в показаниях, говорят, что у него не было оружия. Я, между тем, предоставила все переписки, все голосовые сообщения, где она сама говорит о том, что её сожитель напал на меня с пистолетом, да и эксперт подтвердил, что у меня на груди отпечаток от дула», — рассказала редакции Анастасия.

В ночь на 28 марта калининградка Анастасия была избита в квартире знакомой и пережила страшные часы. Её били по голове и пинали, засунули в рот дуло пистолета с угрозами «вышибить мозги». Следствие возбудило дело, но квалифицировало обвинение как нанесение лёгкого вреда здоровью. Девушка обратилась с жалобой в СК: она уверена, что её хотели убить.